¿Y si el espejo roto trae suerte?

La sociedad crea la marginalidad, y define a los más vulnerables -que no eligieron serlo- como marginales, outsiders, desviados. Ese rótulo se vuelve imposible de arrancar del guardapolvo de esas personas que nosotros desviamos al etiquetar así. No hay dudas de que la historia no es tan sencilla, pero tratar de entender la drogadicción y el tráfico de drogas no implica justificarlo. No se puede simplificar el foco de atención.