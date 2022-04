Dando vueltas como hámster

No importa qué se decidió en la Junta Electoral de la UNT con sus nuevas autoridades: aproximadamente la mitad de la dirigencia lo pone en duda y es probable que esta semana haya planteos judiciales. Aun no hubo instancias de votos y todo está en situación bélica. La de la guerra larvada de que habló el decano de Medicina, Mateo Martínez, el martes pasado, o la de guerra directa de que habló el dirigente no docente Ángel “Zurdo” Morales el jueves, cuando fue el quiebre directo entre los dos grupos, al retirarse la oposición en pleno de la sesión extraordinaria del Consejo Superior.