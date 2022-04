Elecciones universitarias: García señaló como clave de gestión el orden presupuestario

“Un poco yo me despido de la universidad –concluyó-. Y capaz que no me despido en un momento como yo siempre me he imaginado, por todas las tensiones que hay en este proceso electoral. Soy una persona que a lo largo de 55 años he transitado mi vida por la UNT, desde que inicié la carrera de ingeniero agrónomo. Tengo que agradecer a la UNT que es y fue para mí un proyecto de vida”.