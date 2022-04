Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Dos mujeres y un hombre conforman un trío que rompe con lo previsible y devela un enigma no confesado que esconde las complicidades del amor, la dicha y la desdicha de lo cotidiano. Este es el argumento de “La catedral sumergida”, cuyos personajes están interpretados por Gloria Berbuc, Pablo Parolo y Soledad Valenzuela, con dirección de Leonardo Goloboff. La última función de esta obra de Enrique Papatino será a las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Una hora antes, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), el Teatro Estable de la Provincia repondrá con entrada libre “Mateo”, de Armando Discépolo, dirigida por Marta Álvarez del Castillo. También volverán a las tablas dos espectáculos en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240): en la sala Luis Franco, a las 21.30 se verá “Monólogos del fin”, con Lucila Ale, Karina Tolosa y Víctor Martínez; y en la sala mayor, a las 22, el grupo CreArte de Concepción presentará la comedia “Solteras”, de Natalia Cano. A la misma hora, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) volverá “María Polvo de Tiza, psicopedagoga (no maestra, no docente, no profesora)”, de José Ignacio Serralunga, con Chabela Díaz dirigida por Benjamín Tannuré Godward; y en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), Nómades Artistas Itinerantes ofrecerá “Sueños chiquitos”, en el cierre de su primera temporada.