"Incendio" Terán Vega, la llama viva del "Verdinegro"

Su idea, hasta que las fuerzas lo acompañen y su corazón lo permita, es seguir yendo al club. ¿El motivo principal? “Es que me gusta mucho juntarme con los amigos, porque soy muy amiguero. Así que por el momento seguiré diciendo presente. El día que no vaya, es porque que no puedo más”, a lo que agrega sonriente: "¡cómo voy a dejar de ir si me reciben tan bien. Los amigos y la gente del club me malcrían. Me hacen sentir como en mi casa”, concluye un personaje que sólo desea dejar un buen recuerdo en todos, como comentó al iniciar la nota.