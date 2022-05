Salandro, la figura del pádel tucumano que ahora hace carrera en Italia

“Cuando me fui, sólo se podía jugar pádel y hacer las compras”, recuerda el N°9 del ranking italiano, que viene de jugar un torneo en Qatar. “Fue el primero del nuevo circuito de la federación Internacional, creado por los jeques de Qatar y el presidente del Paris Saint German. Estuvieron las mejores 80 parejas del mundo y repartió €550.000”, contó el tucumano. ¿Cómo le fue? Él lo cuenta: “lamentablemente no partimos muy bien en nuestro debut contra una pareja española y perdimos 7-5 6-3. Mi compañero es Lorenzo Di Giovanni, N°1 en Italia, ex jugador y entrenador de tenis, que fue el coach de Roberta Vinci, una ex tenista top. Lo que sí disfrutamos fue de la cena de gala y de la presentación del circuito”.