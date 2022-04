Sánchez le respondió a Alfaro: "he sido el opositor más votado"

“Roberto Sánchez es un tipo especial porque no habla, entonces no sé qué modelo de provincia quiere. Los nombres no deciden, los programas de gobierno son los que deciden y de una vez por todas tenemos que debatir programas. Por ejemplo, yo no quiero que los citricultores vendan sus productos en otros lados o que los productores de vinos se vayan a Jujuy. No se trata de que Alfaro sea el gobernador porque puedo serlo o no. Primero tenemos que ver qué hacer para cambiar la provincia”, enfatizó anoche el intendente Alfaro en una entrevista con Panorama Tucumano. Y arremetió: “Sánchez estuvo un mes metido en la interna partidaria y yo estaba en otra porque tengo que estar en gestión”.