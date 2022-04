Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la palabra del fotógrafo que descubrió a la flamante pareja

El paparazzi prefiere no revelar su identidad pero habló con Teleshow y dio detalles sobre cómo fue su odisea para encontrar Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la famosa isla española. El reportero contó que cuando se enteró que la pareja había llegado a Ibiza en compañía de amigos decidió recorrer todos los balnearios privados de la isla para encontrarla. También esperó en el hotel donde se suponía que estarían hospedados. Al principio no tuvo nada de éxito. “Me estaba frustrando porque no los encontraba", reveló.