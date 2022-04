Criticada por sus negocios con Rusia, Alemania se acerca a Ucrania

“Yo no hago un mea culpa”, dijo Schröder hace poco a The New York Times. El ex canciller, quien defendió su trabajo para los intereses rusos, fue uno de los que intentó mediar para que Putin desistiera de la invasión ucraniana. Los buenos oficios no funcionaron y ahora Schröder afronta una catarata de repudios. No sólo renunciaron en señal de protesta los integrantes de su equipo de colaboradores, sino que también podría ser expulsado del partido político de centroizquierda que encabezó y sancionado por su cercanía con la élite de Putin. A todo esto hay que sumar la ira de las redes sociales, donde circulan numerosas fotos del político alemán devenido en empresario con el autócrata.