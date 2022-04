Cartas de lectores: docentes y 82%

Días pasados, al escuchar por televisión al señor David Toledo (secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, ATEP) afirmar que ellos eran los artífices, con sus luchas y su gestión, de que los docentes al jubilarse cobren el 82% móvil, quedé extrañada y asombrada de que no supiera que el docente, cuando se jubila, cobra el 70% pagado por Anses. Al 12% restante debería pagarlo la Provincia, pero no lo hace. Sólo mediante juicios se cobra el 82% móvil y esto sucede desde la época de Antonio Bussi y del gobierno de Alperovich, lo que fue el gran pacto con Anses. Señor Toledo, en la actualidad un docente que se jubila empieza a ver que se merma su jubilación en cualquier nivel; cobran entre 30.000 o 40.000 pesos menos por mes. Pertenezco a la “Mutual Jubiladas Docentes en Acción” y hay 480 docentes en juicio en los Tribunales Federales. Hace menos de un mes salieron favorables 14 juicios que se suman a los cientos ganados y cobrados. Señor Toledo, cuando lo desee, los cuatro abogados previsionales de la Mutual y yo podemos asesorarlo sobre las penurias que el docente jubilado pasa, ya que después de 30 o más años de servicio, aportando el 14% de nuestro sueldo, cobramos menos que quienes reciben tres o cuatro planes sin haber aportado nunca. Podemos decirle que cuando se realizan las negociaciones paritarias y se aceptan bonos o “bonitos” -pan para hoy y hambre para mañana- los jubilados no recibimos nada de esos arreglos espurios, que alegran solamente al gobierno de turno. Esta es nuestra verdadera situación al jubilarnos: sólo se cobra la movilidad (Ley 24.016) en todos los cargos cuando se hace juicio, si no el deterioro es inminente.