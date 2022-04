“Mateo” o el desafío de cómo afrontar los cambios

“Vivimos en un cambio constante y no aceptarlo o resistirse es inútil y perjudicial. Cambia todo delante nuestros ojos y no contamos con fuerzas para subirnos al carro del cambio constante; las nuevas tecnologías dejan atrás a los que no pueden o no tienen posibilidad de adaptarse, eso nos hace estar desesperanzados. El ‘progreso’ despotricado por nuestro protagonista muchas veces nos deja atónitos. Hoy existen camiones autónomos, ya no es necesario que nadie los conduzcan y eso significa menos puestos de trabajo y más incertidumbre y infelicidad”, alerta.