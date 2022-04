Día Internacional de la Danza: viaje de la oscuridad pandémica a la esperanza

- Para mí es una experiencia muy emotiva. Me estimuló encontrar bailarines que tienen 50 o 43 años, o son jóvenes de 26; que ingresaron en la compañía en diferentes momentos; cada uno con su trayectoria y con la historia de la compañía. Lo más bonito que observé es cómo se complementan, cómo trabajan y se comunican, lo cual me ha facilitado muchísimo la tarea. La verdad es que me encanta la diversidad; yo trabajo con la diversidad en Salta, de cuerpos, de edades... Creo que la experiencia es un plus en la construcción del rol del intérprete.