¿Qué son y por qué son importantes las vacunas de rutina?

Uno de los mitos que circulan es que las enfermedades prevenibles por vacunas están casi erradicadas. Pero la pandemia de Covid-19, el brote de gripe de hace unas semanas, y el resurgimiento del sarampión, para nombrar sólo tres ejemplos, muestran lo contrario. Pero incluso las enfermedades que en nuestro país son poco comunes, lo son, precisamente, gracias a la vacunación. Pero no lo son en otras zonas del mundo, y una persona que transporta gérmenes puede transmitirlos a personas no protegidas. Es un grupo estadísticamente pequeño (pero son el 10 % de la población, o sea muchos miles) que no pueden recibir algunas vacunas: recién nacidos y niños pequeños, embarazadas, personas transplantadas, pacientes inmunodeprimidos... Para ellos, quienes tenemos las vacunas al día somos escudo protector.