"¿Estás protegido?", la pregunta que salva vidas

“Se reveló que siete de cada 10 personas dicen haber recibido todas las vacunas del CNV. Asimismo, nueve de cada 10 personas tuvieron una intención positiva hacia la vacunación para prevenir la Covid-19”, señala el texto del informe, y agrega que, de ese casi 28 % que dice no habérselas colocado, sólo el 15,8% mencionó que no quisieron darse la o las vacunas correspondientes; como contraparte, el 40,2% apuntó que el motivo fue para no hacerlo fue que desconocían cuáles podrían aplicarse.