Qué dijo el maestro tatuado al que le prohibieron dar clases en jardín de infantes

Al maestro de 37 años le prohibieron dar clases en el pre escolar porque el padre de un niño reclamó que su hijo tuvo pesadillas después de verlo. Helain sólo podrá enseñarle a mayores de 6 años. Frente a esta decisión, el maestro opinó que su apariencia ayudará a que los niños aprendan sobre tolerancia. "Cuando sean adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no mirarán a las personas discapacitadas como si fueran algo de un circo”, comentó y agregó: "mi apariencia es un problema para algunas personas, pero rara vez, es uno de cada 1000, y son padres de niños que no tengo en clase”.

El maestro aclaró que con los padres de los niños que sí tenía en su clase funcionaba todo bien. "Con los niños también, una vez pasada la sorpresa, trabajamos bien y ellos piensan que soy el más cool". A pesar de la discriminación, Sylvain no lo duda: “Soy maestro de escuela y amo mi trabajo”.