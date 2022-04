Mauro Zárate visitó Boca y despertó especulaciones sobre su regreso al club

Argumentando que no tenía las posibilidades que se merecía, el delantero se fue de Boca en mayo del 2021. Luego de un cruce con el entrenador, Miguel Angel Russo, pidió rescindir su contrato anticipadamente. Sin embargo, ésta vez la visita no tuvo que ver con lo deportivo, el motivo verdadero fue que el artista, Tobías Medrano, pasó por las instalaciones del "Xeneize", le obsequiearon la camiseta de Darío Benedetto y publicó una foto en su Instagram en la que aparece el ex Vélez junto a sus ex compañeros.