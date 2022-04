Impuesto a la Renta Inesperada: cuáles serían sus efectos

Más allá de la falsedad de la frase (un impuesto no es una colaboración que uno hace porque quiere, sino que es una extracción forzosa y es bastante complicado asignar consecuencias positivas en lo financiero a una guerra que no cumplió aun dos meses y luego de más de dos años de pandemia), de aprobarse este “nuevo” impuesto no va a funcionar, plantea Martín Litwak, un abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. No va a cambiar absolutamente nada en cuanto a los problemas de fondo que tiene un país como Argentina, sino potenciarlos, indica. ¿Por qué? Estas son las cinco razones que el experto enumera: