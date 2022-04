Elecciones universitarias: el acuerdo se empantanó y la Junta Electoral sigue acéfala

A continuación, la Decana de Derecho, Adela Seguí, habló de “ciertas prácticas que se han generalizado.... No vamos a personalizar pero sí es responsabilidad de algunos grupos. No todos los consejeros utilizamos las mismas prácticas. No todos estamos dispuestos a ceder a presiones ni tampoco a ejercer presiones”. En referencia a Corbella dijo: “no hay razón para suponer que un Decano que renueva su mandato no va a ser imparcial por estar en la Junta Electoral”. Agregó que “está ocurriendo una degradación de la democracia” y que “una democracia en la que se sabe de antemano quién va a ganar no es democracia. Cuidemos la incertidumbre”. El rector García intervino para dejar sentado que hay que leer las actas de sesiones del Consejo Superior: “lean y vamos a tener una visión de los que respetan la democracia. Después vamos a ver si podemos hablar con palabras muy lindas”.