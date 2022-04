Protesta vecinal en Río Seco: “Queremos una escuela, no una cárcel”

En principio los vecinos concurrieron a la reunión en Casa de Gobierno con la esperanza de tener una respuesta descomprima la tensión que se vive en Río Seco. Es que en los últimos días había circulado la versión de que la provincia estudiaba la posibilidad de reubicar el albergue previsto para 176 reclusos. Días atrás Jaldo había manifestado que su gobierno no iba a hacer “nada en contra de la voluntad del pueblo”. Por ahora, según los autoconvocados, “eso no se cristalizó en hechos”. Anoche participaban de una asamblea popular frente al edificio de la ex Escuela Técnica. Ahí la población era informada de los resultados de la reunión que tuvo la delegación vecinal con la ministro Vargas Aignasse. No se descartaba la posibilidad de recrudecer la modalidad de protesta que vienen instrumentando. Hasta ahora los vecinos se mantienen acampados frente al establecimiento donado por Chalom. Ahí se turnan por grupo durante el día y la noche. El domingo miles de lugareños participaron de una nutrida movilización por calles del pueblo con la consigna “Escuela Sí, Cárcel No”. Esta manifestación se viene repitiendo desde hace varios fines de semana. Además el viernes en la ruta 38 distribuyeron a automovilistas panfletos en los que explicaron las razones del reclamo que llevan adelante. Estela Juárez, otra de las voceras, advirtió que en el ánimo de los lugareños se mezcla “la bronca y la tristeza frente a la desconsideración con todos los que estamos en esta lucha”. “Aquí la juventud necesita de un nuevo establecimiento a fin de que funcione el secundario y también un terciario. El albergue para los presos puede ser levantado en otra parte”, ratificó. “No es posible que muchos chicos queden sin poder ingresar al nivel medio porque el que tenemos dicta clases en la escuela primaria Manuel Quintana. Ahí las aulas están abarrotadas de alumnos”, se quejó.