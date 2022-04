En Río Seco aceptan el diálogo, pero no quieren la alcaidía

“Si no va a hacer nada en contra de la voluntad del pueblo, entonces la alcaidía no debe ser construida en Río Seco. No queremos cárcel en el pueblo. Exigimos que se edifique una escuela”. Esta fue la respuesta que brindaron ayer los vecinos autoconvocados de Río Seco a los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo en relación a la protesta que vienen protagonizando contra el proyecto oficial de instalación de una alcaidía en el viejo edificio de la ex Escuela Técnica.