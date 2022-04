Enseñarán a personas con discapacidad sobre restauración y armado de sillas de rueda

En cuanto su situación personal, si bien reconoció que hay falencias y deudas en la sociedad hacia las personas con discapacidad, consideró que deben esforzarse: “Yo me dificulto un poco más de lo que me dificulta la discapacidad, pero por una cuestión de que me quiero esforzar para poder llegar. Si yo no hubiese hecho eso, no hubiese pensado en un proyecto. Soy muy crítico, en cualquier ámbito no está preparada la gente para estar con un discapacitado. No significa que uno tenga que prepararse, pero si conocer lo que es la discapacidad. Un discapacitado no siempre es la persona a la que hay que estar asistiendo, al contrario, hay que apoyarla para que pueda llegar a lo que él quiera ser“.