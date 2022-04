Rugby: ilusiones renovadas para Matías Orlando

Para Matías Orlando, 2021 no fue precisamente un año para recordar: las lesiones lo dejaron fuera de Los Pumas todo el año (su último test fue en diciembre de 2020, contra Australia) y le impidieron tener continuidad en Inglaterra. Sin embargo, el concepcionense prefiere pensar en el futuro y hacer de 2022 un año mucho mejor. Por lo pronto, Newcastle Falcons anunció ayer haber acordado la renovación con el centro surgido en Huirapuca por otras dos temporadas. La ampliación de su contrato se suma a la de su compañero en Newcastle, el ex Tarcos Mateo Carreras (renovó hasta 2024 la semana pasada) y la del ex Tucumán Rugby Tomás Albornoz en Benetton (también por otras dos temporadas).