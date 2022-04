… y un día Hollywood habló

En 2016, la cantante Madonna recibió el premio Billboard Women Music y aprovechó la oportunidad para hablar sobre su historia en la industria musical: “Cuando comencé a escribir canciones solo quería ser artista y mi musa era David Bowie. Él encarnaba el espíritu masculino y femenino y eso me sentaba muy bien. Me hizo pensar que no había reglas, pero me equivoqué. No hay reglas si eres un chico. Si eres una chica tienes que jugar el juego. ¿Cuál es ese juego? Puedes ser bonita, linda y sexy pero no demasiado inteligente. No puedes opinar, especialmente si tu pensamiento está fuera del statu quo. Debes permitir ser cosificada por los hombres, pero no ser dueña de tu estudio de grabación. No compartas tus propias fantasías sexuales con el mundo, sé lo que los hombres quieren que seas. No envejezcas porque envejecer es un pecado. Cuando publiqué mi álbum erótico y mi libro de sexo los titulares de periódicos y revistas que escribían sobre mí eran condenatorios. Camille Paglia, la famosa escritora feminista dijo que yo hacía retroceder a las mujeres y yo pensé: si eres feminista, ¿no tienes sexualidad?. Entonces me dije: soy un tipo diferente de feminista, soy una mala feminista”.