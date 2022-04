Oscar Alemán: cosas que un músico le dijo a Dios y no pueden traducirse

La soberbia y la vanidad se trepan al árbol de su narcicismo, pero no logran eclipsar su costado de bondad. La sensualidad de “Gabilú” aterciopela el encordado, mientras los vientos de la orquesta de Jorge Anders sueñan. “Para mí eres divina” ronronea ahora puro swing en las seis cuerdas, y se abraza a la trompeta enamorada de Fats Fernández. “El jazz es como una mujer a la que se quiere conquistar. He tocado blues que duran 15 minutos porque me van naciendo cosas de adentro, cosas que le digo a Dios y que no se pueden traducir. Pero a veces no se puede hacer eso porque si estoy en la Argentina, no quiero tocar y cantar para 100.000 tipos, sino para millones hasta que me entienda hasta un viejito”, explica.