Hasta cinco de cada 100 niños tucumanos padece sonambulismo: conocé qué hacer

“En algunos casos hasta salen a la calle, por lo que hay que tener precaución porque la persona no está consiente, ya que se encuentra en un estado de conciencia y de juicio alterados. La persona no se entera, pero en algunos casos le quedan flashes de esos episodios, o le cuentan que lo vieron. Afecta entre los 2 y los 5 años de edad, en un 3 a 5%, con un pico máximo que se da entre los 7 y los 12 años. Pero también se da en adultos, solo que en menor medida. No se sabe por qué se produce, aunque hay un montón de hipótesis, como por ejemplo en caso de gemelos tienen más tendencia a experimentarlo, y es de mayor incidencia en los varones. También cuando los padres tuvieron sonambulismo, los hijos generalmente presentan este trastorno del sueño; y el 80% de las personas que tuvieron padres con sonambulismo, van a tener esta patología”, dijo Coronel.