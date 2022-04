Aporte de los exportadores

En lo que va de abril, el sector agro exportador ingresó al mercado de cambios local poco más de U$S 2.000 millones y se espera que el mes termine con un ingreso mayor a los U$S 3.000 millones. Mientras avanza la cosecha de soja y maíz, los altos precios internacionales de los commodities del campo apuntalaron ingresos de divisas durante el primer trimestre y este panorama se mantendría hasta agosto próximo, período en el que, según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, ningún mes terminaría con una liquidación por debajo de los U$S 3.000 millones. Este año cerraría con un aporte del sector al Estado en torno a los U$S 45.600 millones, en un contexto en el que se espera un récord en los envíos totales del país de U$S 84.800 millones. En el primer trimestre/22 creció la primarización de los envíos del agro, es decir que se exportó más grano sin procesar que con valor agregado.