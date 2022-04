Desde Macri hasta Chano, pasando por Diego Latorre: invitados, fotos y más detalles del gran casamiento de Lanata

Según recopila el diario La Nación, presente en el evento, también estuvo Lola, la hija menor del periodista, quien fue junto a su madre Sara Stewart Brown y dos amigas. “Nos llevamos todos muy bien, los chicos de Elba son un amor. Para mí es algo re bueno, pero yo no me lo esperaba para nada. Fui la primera en saber. Mi papá me preguntó si me parecía bien y yo le dije que sí, que si él lo quería hacer, yo lo iba a apoyar”, contó la joven. “Guardo recuerdos muy lindos de la relación y cenamos cada tanto. Somos súper unidos”, agregó la madre.