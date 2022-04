Si las elecciones son en junio, ganan todos

En el sector que impulsa a Sánchez, remarcan que su postulante tiene los objetivos claros. Enumeran que después de haber logrado la diputación para dedicarse de lleno a recorrer la provincia y no estar atado a los problemas diarios de un municipio, pudo quedar a la cabeza de la UCR y que ahora se dedicará a consolidarse en el Frente. De hecho, mencionan que invitó personalmente a todos los actores de JxC, incluído Alfaro, al acto del viernes. Consideran un beneficio el adelanto porque su figura está en un buen momento. En esa facción creen que el Ejecutivo buscará adelantar porque no quieren quedar cerca de la debacle nacional y aseveran que optarán por junio porque para abril aún no tendrán obras para mostrar. En el alfarismo también estarían conformes con las elecciones en junio, porque cuentan con su candidato definido. El Partido por la Justicia Social (PJS) viene desde el año pasado haciendo un trabajo territorial en municipios y comunas y, por lo tanto, un adelanto no los atemoriza. De hecho, están pensando en planificar la campaña. También creen que esperar hasta agosto es desgastante para los vecinos y para los bolsillos de los dirigentes. Además, opinan que puede afectar la incertidumbre sobre qué sucederá con la situación económica y social: cuanto más tiempo pase, menos podrán prever qué pasará. En CREO, el tercer sector que cuenta con su candidato a la gobernación, Sebastián Murga, apuestan a pisar el acelerador. Consideran que tienen que estar preparados porque consideran que el oficialismo buscará perjudicarlos con el uso de un sistema electoral que consideran “absurdo”. Apelan a que JxC tiene que comenzar a tratar el asunto electoral, tal como está haciendo el oficialismo: sostienen que sí es el momento de hablar de candidaturas. Están dispuestos a competir dentro del frente o, eventualmente, en activar otros planes.