Domingo Alejo Millán, un héroe tucumano casi en el olvido

He revisado muy minuciosamente los listados de oficiales, milicias y soldados que participaron en las acciones tan significativas del 24 de septiembre de 1812 en Tucumán y del 20 de febrero de 1813 en Salta, bajo el mando de Manuel Belgrano. Con la colaboración de su coautora, Sara Peña, que con Carlos Páez de la Torre escribieron “Porteños provincianos y extranjeros en la batalla de Tucumán” y otro similar, inédito sobre la de Salta, y no he podido localizar a Domingo Antonio Millán como partícipe en tales acciones. Tanto los listados de la obra citada, como los partes oficiales, solamente dan cuenta de los oficiales, o, en su caso, de la milicia existente un año antes de la batalla de Tucumán. Por su edad, no es probable que Domingo Alejo Millán hubiere revistado ni como oficial, ni en la milicia de 1811. No obstante, según relatos de confiables historiadores, Millán afirmó que se había incorporado a las filas a los 15 años (eso lo coloca en 1812) y, además, con mucho énfasis, pidió lucir su chaqueta que contendría las condecoraciones de Tucumán y Salta, cuando debió enfrentar su ejecución.