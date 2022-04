Nicolás Artusi: “El café se toma sin azúcar y hecho con agua mineral o filtrada”

-Durante los primeros días del aislamiento, cuando teníamos muchas horas libres por delante me dije a mí mismo: “¿por qué no hacer un diccionario?”, algo que yo sentía que hacía falta porque no hay ninguno en español. Me propuse escribir algo todos los días, absolutamente todos, aunque sea una entrada del diccionario. Si bien yo sabía mucho de café, aprendí muchísimo más. Se convirtió en una experiencia muy gozosa y divertida porque aprendí muchas cosas nuevas.