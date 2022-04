Ataques en el sur: En vez de sustraer animales, se apropian de maquinaria

La motocicleta, que suplantó al caballo, se transformó en medio de movilidad para cometer los ilícitos. Es lo que observó Luis Suárez, un productor de Leales que en poco tiempo sufrió alrededor de cinco robos en su finca. “Uno va perdiendo la capacidad operativa porque los ladrones te llevan elementos de trabajo que, por su costo, se van haciendo difícil de reemplazar” precisó. “En mi caso nunca recuperé lo que me arrebataron”, dijo. José Valdez contó que durante muchos años vivió en Esquina, al este de Monteagudo, y al igual que otra gente que era oriunda de ahí, tuvo que abandonar el lugar a causa de las inundaciones frecuentes. Las aguas y los ladrones se llevaron varias de las vacas que tenía. “Conseguí un terreno aquí en Monteagudo y me levanté una casita. Me vine con mi familia y lo poco que sobrevivió a las crecientes. Hay gente que se instaló en La Madrid y otras se fueron a Simoca”, reveló. “Por estos lugares uno ya no puede mantener a los hijos gracias a los animales o los cultivos. Tiene que salir a ganarse la vida en el limón, la zafra, o yendo a trabajar en otras provincias”, apuntó. Hay otros, a diferencia de Valdez, que se instalaron en villas de emergencias y se dedicaron al delito. Es lo que advierten algunos investigadores de la Policía.