Aprestos de los bendecidos

Gana un soldado para su causa nacional. Pero no se aseguró la fidelidad de todos los radicales, como los que han quedado afuera de la estructura orgánica, ya sea por renuncias o por no participar de los acuerdos -o en disconformidad con ellos- que delinearon la nómina de autoridades partidarias. Y tampoco de algunos que forman parte del partido ahora. Debería preocuparse por los que no acompañarían sus propósitos nacionales, los que pueden apostar por Facundo Manes o por Martín Lousteau. Cuando avance la interna de la UCR para elegir sus postulantes dentro de la alianza opositora se verá en qué espacio se alinean los correligionarios; la dispersión del voto radical puede ser la característica. El jujeño no puede darse ese lujo.