El título más extraño que ganó Messi

Algo así le pasó también ayer a Bayern Munich. Conquistó la Bundesliga por décimo año seguido. Como PSG, Bayern Munich tiene mucho más dinero que el resto de los clubes alemanes. Salir campeón local es casi una obligación (es cierto que no basta tener dinero. Allí, sino, está el caso de Manchester United. Ni Cristiano Ronaldo pudo apagar el incendio). Y Bayern Munich también ambicionaba Europa, donde cayó en cuartos, inesperadamente, contra el sorprendente Villarreal, que tiene mucho menos dinero y está séptimo en la Liga de España. Julian Nagelsmann, su joven DT, reveló que recibió cientos de amenazas de muerte tras la caída. Lunáticos y ultras hay en todos lados. Bayern Munich no es sólo dinero. Es un trabajo de años, que mira con más perspectiva, y liderado por varios ex jugadores del club. Un modelo que bien podría estudiar por ejemplo Boca Juniors y su Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme.