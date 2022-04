La ex de Rodrigo habló sobre la noche fatal del cantante: “Lo último que hizo fue tomarse un pase”

“No puedo soportar el llanto y resisto, tuve que aprender a ser fuerte”, contó Patricia, haciendo alusión a los años posteriores al fallecimiento de Rodrigo. Asimismo, advirtió de manera tajante a su hijo Ramiro. “Yo le dije: ‘No tomes porque en la sangre debes tener un patrón que no vas a poder dominarlo, entonces evita eso. Yo te veo tomar a vos y me vas a conocer, porque no te quiero ver tomando porque no salís más de eso’. La cocaína es lo peor con lo que se puede topar una persona”, concluyó.