Cambio, la palabra que sacude al gabinete en Tucumán

Pero no sólo esas son las preocupaciones del binomio gobernante. Hay demasiada ansiedad entre los intendentes, legisladores, comisionados rurales y concejales que pasillan la Casa de Gobierno buscando bendiciones y también certezas respecto de su futuro político. Manzur y Jaldo públicamente han sostenido que por ahora no se habla de política, sino estrictamente de la gestión. Sin embargo, internamente, saben que es necesario reacomodar la tropa para no tener sobresaltos electorales en el futuro. Frente a este escenario, y tal como está la situación socioeconómica, política e institucional en la Argentina, al oficialismo todo se le hace cuesta arriba, más aún armar las listas de candidatos para el año que viene en las tres secciones electorales. Todos quieren ser parte de la lista oficial; nadie quiere quedarse afuera, en el llano.