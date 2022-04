Gerardo Morales: “Tucumán dejó de ser el faro del norte de la mano de inoperantes”

-Tengo diálogo con Manzur. Cada vez que llamo me atiende. Pero en general el Gobierno no resuelve tanto las cosas. No digo que sea Manzur, pero es una característica de este Gobierno. En dos años y cuatro meses de gobierno no me dieron una vivienda. Están discriminando. Recién nos firmaron 400 viviendas, después de que tuve que gritar un poco. Pero tengo buen diálogo, lo debo tener como gobernador. No me genera ruido ser gobernador y presidente del radicalismo. Digo las cosas que tengo que decir y, cuando tengo que cuestionar, lo hago. De hecho, creo que es uno de los gobiernos más ineficaces que hemos tenido. Peor que De la Rúa. Este es un Gobierno que no parece peronista.