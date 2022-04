Leo Goldstein presenta su tributo a Chacho Echenique

- Claro que sí, pero siempre me gustó mucho el folclore, y cuanto más grande me hice más me gustó y más me acerqué a él. La cuestión es que al venirme a vivir a Salta, le fueron llamando de distintos grupos para tocar y para grabar y fui aprendiendo de ellos. Mejoré y descubrí cómo acompañar una zamba o una chacarera al piano, sobre lo que no hay mucho escrito. Fui fogueándome con maestros, aprendiendo de ellos. Al principio entré más por la poesía, me deslumbraron sus escritores. Me encanta la música del norte, pero no me sale lo tradicional.