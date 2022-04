Valeria Lynch desmintió los rumores de crisis con su novio Mariano Martínez

Consultada por una posible crisis matrimonial o separación, Valeria Lynch respondió: “¿En serio? ¡Me acabo de enterar! No. Con Mariano estamos mejor que nunca”, sentenció en una entrevista con TN. “Estamos tan bien así que ya ni pienso en eso. Me pasaron muchas cosas (con el matrimonio) que no son demasiado lindas. Lo único bueno son mis hijos”.