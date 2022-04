Detienen a dos tucumanos por “Sex extortion”

Pero la paz del damnificado se quebrantó cuando comenzó a ser extorsionado vía chat con la amenaza de que subirían a la red sus fotos íntimas si no transfería cierta cantidad de dinero (no se precisó el monto) a un cuenta bancaria. La preocupación invadió a la víctima, que por pudor accedió al chantaje y pagó la suma solicitada. Pero eso no lo libró de su calvario, porque tiempo después los estafadores se contactaron nuevamente para exigirle un segundo pago bajo las mismas amenazas; la víctima nuevamente cooperó y la situación se repitió “en reiteradas ocasiones”.