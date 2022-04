Los productores estiman que habrá menos disposición de caña

Precisó que la seca fue importante y que los campos que se quemaron el año pasado “por hechos fortuitos o lo que fuera” tienen hoy mucho menos producción. “La seca y la quema, fue una combinación nefasta este año para el productor. Se trató de recomponer un poco a fines de enero, pero no alcanzó”. ¿Faltará entonces caña?, se le consultó. “De faltar, no sé; de seguro habrá una reducción de disponibilidad. La caña tiene tres destinos: hacer azúcar, alcohol y para exportar. La exportación hoy está con un mejor precio, pero normalmente es un precio de quebranto. Se exporta excedente para no sobreofertar el mercado interno y se mantenga el precio”, resaltó.