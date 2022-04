Peteco Carabajal: cómo encender un fueguito de libertad con el público

- A este trabajo yo lo he llevado personalmente por el lado del amor, siempre. Con Homero tenemos una relación bien de padre-hijo, con el crecimiento, la profundidad, la amistad, el compromiso, todo eso lo vivimos sin ninguna vergüenza, sin imposiciones y con total naturalidad. Hablamos constantemente de cómo vamos a hacer en algún momento para que el grupo se abra a otro estadio. Ellos saben bien que a mi edad no tengo la expectativa de andar 20 años más sobre el escenario. Muchas veces siento que quiero descansar un poquito ya de los viajes, y poder crear sin esa presión que tenían los conjuntos antes: uno era tonto porque no sabía decir la verdad con un compañero, o con un amor, por ejemplo. En cambio yo, por lo menos, ya he pasado por tantas experiencias de grupo que les puedo contar a mis hijos mis vivencias, y decirles que no repitamos las malas. Y si tenemos que abrirnos, que sea con felicidad y amándonos, no porque nos hayamos peleado por desentendimientos. Todo lo que no se entienda se tiene que hablar con amor. Tengo con mis hijos un trato muy especial que vivo con alegría. Ya he perdido ese miedo de antes sobre qué pasaría si se terminara el grupo. Antes estaba la idea de que un grupo tenía que durar para siempre, como Los Chalchaleros, y hoy en día ya no. Hoy pensamos que uno tiene que ser feliz y hacer cosas importantes en lo artístico. Y Riendas Libres cumple esas premisas.