Néstor Garnica: magia que se lleva en la sangre y también en el arco del violín

- Se llama violinero al autodidacto. Después uno se ha ido preocupando por aprender cada vez más, por enriquecerse musical y violinísticamente. Pero al violinero yo lo llevo en el alma; no me lo van a poder sacar jamás, está dentro de mí. Amo esos viejos por quienes yo toco el violín: don Sixto, don Pedro Cáceres, Tomás Avendaño... Los he conocido en mi niñez y mi adolescencia. Después he conocido otros maestros que me han dado la posibilidad de aprender otras técnicas.