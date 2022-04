Pidieron juicio político contra una jueza

La ley Nº 23.849, que protege los Derechos del Niño, advierte que no debe identificarse de ningún modo a la presunta víctima por lo cual LA GACETA no identifica a la denunciante ni al acusado. La Comisión de Juicio Político debe esperar ahora la ratificación del pedido (será citada entre los dos o cuatro días hábiles desde la presentación). Y, desde el día siguiente de la ratificación, la comisión tiene hasta 15 días hábiles para definir si corre traslado o no.