Graciela Alfano explicó los motivos de su renuncia a "Socios del espectáculo"

Si bien, Alfano iba a quedarse hasta fines de abril en el ciclo hoy no estuvo presente. Lussich se refirió al tema y explicó la ausencia de la ex panelista. "Hablando de socias, Graciela no sigue en el programa, ayer renunció prácticamente en vivo que nos hizo saber su decisión de no continuar por una incomodidad que ella tenía y que nosotros no éramos tan conscientes pero que se la respetamos", inició su descargo.