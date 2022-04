"Lola" M. la joven que estafó a sus amigas por U$S 25.000

Al ser descubierta, a "Lola" no le quedó otra opción que admitir la culpabilidad y pedir disculpas. “Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Posta, tengo un problema enorme”, le dijo a una de sus amigas estafadas.