Macri habló en Washington sobre su posible candidatura presidencial en 2023

Macri también se refirió a Venezuela y a Rusia, dos naciones que confrontan con las políticas internacionales de los Estados Unidos. “La postura del país con respecto a Rusia es débil, siempre débil; lo mismo que el giro que damos otra vez con Venezuela. Es un tema del Gobierno, los descalifica a ellos, no a los argentinos. El mundo sabe que tenemos un compromiso con la libertad y que no avalamos a la dictadura venezolana”, expresó el ex presidente.