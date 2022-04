Nazarena Vélez habló sobre su sexualidad: “creo que soy bisexual”

“A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer”, puntualizó en aquella ocasión. “Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció. Yo me había casado virgen, a los 18 años. Me separé. Estaba con mi hija que tenía un año. La conocí y después se hizo mi amiga, un amor de persona, ella me hacía la gamba en todo”, recordó sobre sus primeras experiencias.