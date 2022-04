¿Cuánto cobró Nazarena Vélez por su icónica tapa de Playboy?

Nazarena Vélez estaba en su mejor momento cuando Playboy le ofreció aparecer en la tapa de la revista, allá por 2009. Y la actual panelista de LAM (América TV) reveló la increíble suma en dólares que cobró.

El tema surgió al aire, mientras hablaban del nuevo video hot de Florencia Peña y Silvina Luna en Divas Play, una plataforma paga de contenido para adultos. Pía Shaw, una de las panelistas del ciclo, explicó que en el caso de las producciones gráficas el valor difiere según lo que la mujer esté dispuesta a exhibir en cámara. “Por ejemplo como ellos le dicen, ‘el monte de venus’, no todo el mundo lo quiere mostrar”, aclaró.

En ese momento Nazarena Vélez interrumpió y contó su experiencia: “Yo la mostré en Playboy”. Y contó que la diferencia económica era de nada más ni nada menos que U$S 20.000, publicó La Nación.

“Me dijeron: ‘mirá, sin esto, 20 lucas verdes menos’”, relató Vélez que, rápidamente y entre risas, agregó cuál fue su respuesta: “¡Haceme primer plano!”. De Brito aprovechó la ocasión para preguntarle cuánto cobró exactamente por la tapa. “En total era una camioneta. Era 2009″, contestó.

En ese instante, Pía señló que sabía de muy buena fuente que la suma que cobró fue de 25.000 dólares .“Sí, pero con la diferencia de las 20 lucas que iban aparte. Era como un seguro”, precisó Nazarena.

En ese sentido, explicó: “Yo hice la tapa cuando la hacía Leticia Brédice, estaban poniendo plata. Entonces me ofrecieron un seguro y, si vos pasás ese seguro, tenés el porcentaje de venta. Yo tuve mi seguro más el porcentaje de venta”. También remarcó que no solo era buena la suma por aparecer en la revista Playboy, sino que eso le abría un abanico de posibilidades laborales.

“La apertura laboral que te daba después era increíble. Acordate que era un trampolín a Marcelo (Tinelli) y a un montón de cosas. Veían las tapas de Playboy, de Hombre, y después te llamaba Gerardo (Sofovich)”, rememoró la panelista, que también protagonizó una recordada tapa en la revista Maxim.

A consecuencia de su aparición en las revistas y en el prime time de la televisión, la llamaban de todos los locales bailables de moda para hacer presencias: “He llegado a hacer 10 boliches. Yo sacaba muy buena plata, a mí me había pasado Playboy, me pasó el caño de Marcelo (Tinelli), me pasaron un montón de cosas que en los boliches querían que vaya. Movía el c... por el caño dos minutos y ya está, pero era muy buena plata”.

El conductor de LAM le pidió que revele cuánto ganaba por boliche en pesos actuales y la respuesta sorprendió a todos en el estudio. “Por cada uno hacía 50 lucas de hoy”. Por lo tanto, si en una noche pasaba por 10 locales bailables juntaba un total 500.000 pesos. “Lo hacía los viernes y sábados, chocaba todo el tiempo, me iba a todos lados”, sostuvo.

En 2019, cuando se cumplió una década de aquella tapa icónica que le cambió la carrera para siempre, Nazarena publicó el recuerdo en Instagram y escribió una reflexión sobre aquellos años.

“Otra serena tapa de revista. Todo aquel que se anime a juzgar y dude de mi buen nombre y honor sintiendo ‘pena’ por mis hijos (leí varios de los mensajes por la anterior tapa), les cuento, siempre por una razón u otra me encontré sola en casa siendo una madrepa. Que sería un paso más, o si se quiere, se siente como la obligación a un doctorado bilingüe para ser muy madre. ¿Se entiende?”, manifestó. A modo de cierre, indicó: “Di, doy y daré mi vida por mis hijos. Les aseguro que esta desfachatez durante años pago la obra social de mi familia. Y al que siga sin gustarle me importa una m...”.