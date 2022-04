La fuga de Rejas: en 30 días debe concluir la investigación

Según se explicó en audiencia, la pericia comenzó a hacerse en enero pero pasó a manos del D2 en febrero. Manuel Pedernera, quien asumió la defensa de Rejas a fines de ese mes, se opuso a la solicitud del auxiliar. “Entiendo que puedan necesitar más tiempo, pero no podemos justificar así una demora de tres meses y medio en la investigación, y más con todos los avances tecnológicos que existen hoy. No son tantos celulares para analizar si los comparamos con otras causas: acá no hay una pluralidad de víctimas ni de imputados, más allá de que mencionaron a varias personas que al final no imputaron”, subrayó.