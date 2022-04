Cineastas reclaman que se reglamente la ley provincial del sector

Por otra parte, TA recuerda que, para prevenir recortes presupuestarios nacionales y preservar el desarrollo de la actividad audiovisual en Tucumán, se impulsó una ley provincial de promoción de la actividad, sancionada en octubre de 2018. “Desde entonces esperamos por su reglamentación por el Ejecutivo para ponerla en vigencia -expresan-. No imaginamos un escenario más elocuente que el actual para señalar la necesidad de cumplimentar dicho trámite y reclamar por su demorada aplicación. Nuestra actividad no se rige por el éxito mercantilista, su esencia es parte de la identidad cultural, del carácter social y de las manifestaciones artísticas que contiene toda sociedad. Su preservación no puede quedar en manos privadas, es un asunto de interés público”, subrayó el colectivo.